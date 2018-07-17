Хокеїст збірної України продовжить кар'єру у складі чинного чемпіона Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Форвард збірної України Андрій Міхнов уклав угоду з чемпіоном Польщі “ХК Тихи”. Про це повідомляє офіційний сайт клубу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Донбасу”.
Деталі контракту 35-річного нападника не повідомляються.
Міхнов останні п’ять років провів в чемпіонаті Білорусі. Два роки український форвард відіграв в Жлобінська “Металурзі”, ще два — в мінській “Юності”. В останньому сезоні Міхнов у складі мінчан став срібним призером національного чемпіонату і виграв Континентальний кубок.
Зауважимо, що Міхнов виступав у складі збірної України на чемпіонаті світу в Литві, за підсумками якого “синьо-жовті” зберегли прописку в дивізіоні IB.
Додамо також, “Тихи” є чинним чемпіоном Польщі і в наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів. Всього ж цей клуб вигравав національний чемпіонат тричі, ще стільки ж раз брав Кубок країни.