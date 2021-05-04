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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 106439 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 160425 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 163719 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 242858 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 284165 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 152019 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 141015 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Хоккей: чемпион Украины сыграет в Лиге чемпионов

Хоккей: чемпион Украины сыграет в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 20513 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Действующий чемпион Украины по хоккею - "Донбасс", в следующем сезоне (2021-22) будет представлять Украину в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

Детали

Правление хоккейной Лиги чемпионов предоставило “вайлд кард” для действующего чемпиона Украины. Признаны европейские клубы оказали поддержку правлению Лиги чемпионов при предоставлении “Уайлд-кард” “Донбасса”.

Домашние матчи самого престижного европейского турнира чемпион Украины будет проводить на льду киевского “Дворца Спорта”.

Отметим, что “Донбасс” выигрывал Континентальный кубок ИИХФ-2013 и выступал в КХЛ в 2012/13 и 2013/14 годах.

Справка

Этого хоккейного сезона Лига чемпионов еще не закончилась — команды примут участие в матчах 1/16 финала. Победителями двух предыдущих сезонов стала шведская “Фрелунда”.

Напомним

“Донбасс” выиграл свой восьмой чемпионат Украины, победив “Сокол” в финальной серии со счетом 4:0.

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