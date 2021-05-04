Хоккей: чемпион Украины сыграет в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Действующий чемпион Украины по хоккею - "Донбасс", в следующем сезоне (2021-22) будет представлять Украину в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Детали
Правление хоккейной Лиги чемпионов предоставило “вайлд кард” для действующего чемпиона Украины. Признаны европейские клубы оказали поддержку правлению Лиги чемпионов при предоставлении “Уайлд-кард” “Донбасса”.
Домашние матчи самого престижного европейского турнира чемпион Украины будет проводить на льду киевского “Дворца Спорта”.
Отметим, что “Донбасс” выигрывал Континентальный кубок ИИХФ-2013 и выступал в КХЛ в 2012/13 и 2013/14 годах.
Справка
Этого хоккейного сезона Лига чемпионов еще не закончилась — команды примут участие в матчах 1/16 финала. Победителями двух предыдущих сезонов стала шведская “Фрелунда”.
Напомним
“Донбасс” выиграл свой восьмой чемпионат Украины, победив “Сокол” в финальной серии со счетом 4:0.