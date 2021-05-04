Хокей: чемпіон України зіграє в Лізі чемпіонів

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Правління хокейної Ліги чемпіонів надало "вайлд кард" для чинного чемпіона України. Визнані європейські клуби надали підтримку правлінню Ліги чемпіонів при надані "вайлд карду" "Донбасу".

Домашні матчі найпрестижнішого європейського турніру чемпіон України проводитиме на льоду київського "Палацу Спорту".

Відзначимо, що "Донбас" вигравав Континентальний кубок ІІХФ-2013 і виступав в КХЛ в 2012/13 і 2013/14 роках.

Довідка

Цього хокейного сезону Ліга чемпіонів ще не закінчилася – команди візьмуть участь у матчах 1/16 фіналу. Переможцями двох попередніх сезонів стала шведська "Фрелунда".

Нагадаємо

"Донбас" виграв свій восьмий чемпіонат України, перемігши "Сокіл" у фінальній серії з рахунком 4:0.