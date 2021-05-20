Хоккей: чемпион Украины получил соперников в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки на которой действующий чемпион Украины - хоккейный клуб "Донбасс", узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов. Об этом информирует сайт дончан, передает УНН.
Детали
Перед жребием команды были распределены по корзинам с 1 по 5 согласно рейтингу CHL.
Чемпионы Дании, Франции, Австрии и Украины вошли в состав группы G. Соперниками чемпиона Украины станут: трехкратный чемпион Дании “Рунгстед Сайер Кэпитал”, 16-кратный чемпион Франции “Руан” и 32-кратный чемпион Австрии “Клагенфурт”.
Каждая команда сыграет по шесть матчей, лучшие две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Стоит отметить, что никто из квартета “Донбасса” никогда не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Самым опытным является австрийский клуб, который в четвертый раз соревноваться в турнире.
Что предшествовало этому
“Донбасс” возглавил иностранный специалист.