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Хоккей: чемпион Украины получил соперников в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 13436 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки на которой действующий чемпион Украины - хоккейный клуб "Донбасс", узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов. Об этом информирует сайт дончан, передает УНН.

Хоккей: чемпион Украины получил соперников в Лиге чемпионов

Детали

Перед жребием команды были распределены по корзинам с 1 по 5 согласно рейтингу CHL.

Чемпионы Дании, Франции, Австрии и Украины вошли в состав группы G. Соперниками чемпиона Украины станут: трехкратный чемпион Дании “Рунгстед Сайер Кэпитал”, 16-кратный чемпион Франции “Руан” и 32-кратный чемпион Австрии “Клагенфурт”.

Каждая команда сыграет по шесть матчей, лучшие две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Стоит отметить, что никто из квартета “Донбасса” никогда не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Самым опытным является австрийский клуб, который в четвертый раз соревноваться в турнире.

Что предшествовало этому

“Донбасс” возглавил иностранный специалист.

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