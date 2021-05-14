Хокей: іноземний фахівець очолив чинного чемпіона України

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 10666 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 32138 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 82454 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 167354 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 199270 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 176774 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 169233 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114889 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89437 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 229795 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 67358 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 76390 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 93221 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 34758 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 16146 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 197654 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 229768 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 319272 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 482161 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 464561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 1270 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 4692 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 35538 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46400 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50869 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Хокей: іноземний фахівець очолив чинного чемпіона України

Київ • УНН

 • 16176 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Наставник Павло Мікульчик призначений головним тренером хокейного клубу “Донбас”. Про це інформує пресцентр донеччан, передає УНН.

Хокей: іноземний фахівець очолив чинного чемпіона України

Що відомо

45-річний білоруський фахівець підписав контракт за схемою “2 + 1”.

Деталі

Мікульчик очолив донеччан по ходу плей-офф в якості виконуючого обов’язки головного тренера, і привів донецьку команду до восьмого “золота” чемпіонатів України.

До переходу в “Донбас”, фахівець очолював ХК “Краматорськ” і довів команду до чвертьфіналу плей-офф УХЛ в сезоні-20/21. До роботи в краматорського команді, Мікульчик очолював білоруський ХК “Ліда”. У сезоні 2013/14 — асистент головного тренера другої команди жлобінського “Металурга” у Вищій лізі, після чого три сезони був тренером “Динамо-Молодечно” і ще сезон — в солігорському “Шахтарі”.

Примітно, що під час перебування гравця, чотири рази ставав чемпіоном Білорусі.

Нагадаємо

Колишній гравець збірної України оголосив про завершення кар’єри. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27