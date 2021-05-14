Хокей: іноземний фахівець очолив чинного чемпіона України

Що відомо

45-річний білоруський фахівець підписав контракт за схемою “2 + 1”.

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Мікульчик очолив донеччан по ходу плей-офф в якості виконуючого обов’язки головного тренера, і привів донецьку команду до восьмого “золота” чемпіонатів України.

До переходу в “Донбас”, фахівець очолював ХК “Краматорськ” і довів команду до чвертьфіналу плей-офф УХЛ в сезоні-20/21. До роботи в краматорського команді, Мікульчик очолював білоруський ХК “Ліда”. У сезоні 2013/14 — асистент головного тренера другої команди жлобінського “Металурга” у Вищій лізі, після чого три сезони був тренером “Динамо-Молодечно” і ще сезон — в солігорському “Шахтарі”.

Примітно, що під час перебування гравця, чотири рази ставав чемпіоном Білорусі.

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Колишній гравець збірної України оголосив про завершення кар’єри.