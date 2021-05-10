Хокей: колишній гравець збірної України оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Колишній нападник хокейних клубів "Дніпра", "Донбаса" та збірної України Олександр Матерухін завершив кар'єру гравця, повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Матерухін є вихованцем київського "Сокола". За "Донбас" форвард провів 101 гру і набрав 65 (27+38) очок. 2013 року разом з донеччанами Олександр став володарем Континентального кубка.
У сезоні-2019/2020 Олександр Матерухін захищав кольори херсонського "Дніпра". У складі збірної України нападник зіграв 43 матчі і набрав 34 (15+19) очки.
У білоруській Екстралізі Матерухін за одинадцять сезонів встиг пограти за "Юність", "Німан", "Динамо-Молодечно", "Шахтар" та "Могильов".
У 476-ти матчах чемпіонату Білорусі (разом із плей-офф) форвард набрав 467 (237+230) очок.
Варто відзначити, останній сезон форвард провів у білоруській Екстралізі у складі "Могильова".
Доповнення
Матерухін вигравав чемпіонат України та тричі чемпіонат Білорусі. У складі "Донбасу" вигравав Континентальний кубок у 2011 році.