Хоккей: бывший игрок сборной Украины объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Бывший нападающий хоккейных клубов "Днепр", "Донбасса" и сборной Украины Александр Матерухин завершил карьеру игрока, сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Матерухин является воспитанником киевского “Сокола”. “Донбасс” форвард провел 101 игру и набрал 65 (27 + 38) очков. 2013 вместе с дончанами Александр стал обладателем Континентального Кубка.
В сезоне 2019/2020 Александр Матерухин защищал цвета херсонского “Днепра”. В составе сборной Украины нападающий сыграл 43 матча и набрал 34 (15 + 19) очка.
В белорусской Экстралиге Матерухин за одиннадцать сезонов успел поиграть за “Юность”, “Неман”, “Динамо-Молодечно”, “Шахтер” и “Могилев”.
В 476-ти матчах чемпионата Беларуси (вместе с плей-офф) форвард набрал 467 (237 + 230) очков.
Стоит отметить, последний сезон форвард провел в белорусской Экстралиге в составе “Могилева”.
Дополнение
Матерухин выигрывал чемпионат Украины и трижды чемпионат Беларуси. В составе “Донбасса” выигрывал Континентальный кубок в 2011 году.