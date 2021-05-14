Хоккей: иностранный специалист возглавил действующего чемпиона Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Наставник Павел Микульчик назначен главным тренером хоккейного клуба “Донбасс”. Об этом информирует пресс-центр Донецка, передает УНН.
Что известно
45-летний белорусский специалист подписал контракт по схеме “2 + 1”.
Детали
Микульчик возглавил дончан по ходу плей-офф в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и привел донецкую команду до восьмого “золота” чемпионатов Украины.
До перехода в “Донбасс”, специалист возглавлял ХК “Краматорск” и довел команду до четвертьфинала плей-офф УХЛ в сезоне-20/21. К работе в краматорского команде, Микульчик возглавлял белорусский ХК “Лида”. В сезоне 2013/14 — ассистент главного тренера второй команды жлобинского “Металлурга” в Высшей лиге, после чего три сезона был тренером “Динамо-Молодечно” и еще сезон — в солигорскому “Шахтере”.
Примечательно, что во время пребывания игрока, четыре раза становился чемпионом Беларуси.
Напомним
Бывший игрок сборной Украины объявил о завершении карьеры.