Хокей: чемпіон України отримав суперників у Лізі чемпіонів

Деталі

Перед жеребом команди були розподілені по кошиках з 1 по 5 відповідно до рейтингу CHL.

Чемпіони Данії, Франції, Австрії та України увійшли до складу групи G. Суперниками чемпіона України стануть: триразовий чемпіон Данії “Рунгстед Сайєр Кепітал”, 16-разовий чемпіон Франції “Руан” та 32-разовий чемпіон Австрії “Клагенфурт”.

Кожна команда зіграє по шість матчів, кращі дві команди з кожної групи вийдуть в плей-офф.

Варто зазначити, що ніхто з квартету “Донбасу” ще ніколи не виходив у плей-офф Ліги чемпіонів. Найдосвідченішим є австрійський клуб, який вчетверте змагатиметься у турнірі.

Що передувало цьому

“Донбас” очолив іноземний фахівець.