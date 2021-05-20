Хокей: чемпіон України отримав суперників у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У швейцарському Цюріху відбулася церемонія жеребкування на якій чинний чемпіон України – хокейний клуб "Донбас", дізнався своїх суперників по груповому етапу хокейної Ліги чемпіонів. Про це інформує сайт донеччан, передає УНН.
Деталі
Перед жеребом команди були розподілені по кошиках з 1 по 5 відповідно до рейтингу CHL.
Чемпіони Данії, Франції, Австрії та України увійшли до складу групи G. Суперниками чемпіона України стануть: триразовий чемпіон Данії “Рунгстед Сайєр Кепітал”, 16-разовий чемпіон Франції “Руан” та 32-разовий чемпіон Австрії “Клагенфурт”.
Кожна команда зіграє по шість матчів, кращі дві команди з кожної групи вийдуть в плей-офф.
Варто зазначити, що ніхто з квартету “Донбасу” ще ніколи не виходив у плей-офф Ліги чемпіонів. Найдосвідченішим є австрійський клуб, який вчетверте змагатиметься у турнірі.
Що передувало цьому
“Донбас” очолив іноземний фахівець.