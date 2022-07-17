Ходят по домам: рашисты на Херсонщине призывают жителей платить им за электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В соцсетях распространяют манипулятивные сообщения с призывом к жителям временно оккупированной Херсонской области оплачивать за электроэнергию на счета оккупационного предприятия. Об этом сообщает АО "Херсоноблэнерго", передает УНН.
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«Снова в социальных сетях лица, не имеющие никакого отношения к АО "Херсоноблэнерго" и поставкам электрической энергии на территории Херсонской области, распространяют манипулятивные сообщения с призывом платить за электроэнергию на счета оккупационного предприятия. Отмечаем, это мошенничество!», – говорится в сообщении.
Детали
Людей просят быть бдительными и внимательными, работники АО "Херсоноблэнерго" не осуществляют подворовой обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков.
«Неизвестные лица, которые под видом энергетиков, пытаются попасть в Ваш дом, являются пособниками оккупационных властей. Любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность согласно ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины», - отмечают в сообщении.
Кроме того, в АО "Херсоноблэнерго" отмечают, что на территории Херсонской области распределение и поставка электрической энергии осуществляется исключительно предприятиями АО "Херсоноблэнерго" и ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", работающих по украинскому законодательству. И оплачивать оказанные услуги необходимо исключительно по счетам этих предприятий.
Дополнение
29 июня сообщалось, что оккупанты захватили объекты «Херсоноблэнерго», которые обеспечивали поставку электроэнергии в область.
Ранее российские коллаборанты рассказывали, что во временно оккупированном Херсоне с мая снизятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они собираются продавать жителям временно оккупированных территорий украденные у Украины ресурсы.