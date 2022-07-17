Ходять по домівках: рашисти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 37793 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 70725 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 80931 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 90915 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 88703 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 82725 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 88765 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 232404 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150080 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172683 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 53592 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 89038 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 114535 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 109446 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 68548 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 37857 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 232387 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 505700 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 454722 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 660202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 16893 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 33529 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 68580 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 114574 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116152 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Ходять по домівках: рашисти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію

Ходять по домівках: рашисти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію

Київ • УНН

 • 128204 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У соцмережах поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати жителів тимчасово окупованої Херсонської області за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Про це повідомляє АТ "Херсонобленерго", передає УНН.

Цитата

«Знову у соціальних мережах, особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області, поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Наголошуємо, це шахрайство!», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Людей просять бути пильними та уважними, наразі працівники АТ " Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників.

«Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до Вашої оселі, є посібниками окупаційної влади. Будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність згідно ст. 111-1 Кримінального кодексу України», - зазначають в повідомленні.

Окрім того, в АТ "Херсонобленерго" наголошують, що на території Херсонської області розподіл та постачання електричної енергії здійснюється виключно підприємтвами АТ "Херсонобленерго" та ТОВ " Херсонська обласна енергопостачальна компанія", які працюють за українським законодавством. І сплачувати за надані послуги необхідно виключно за рахунками цих підприємств.

Доповнення

29 червня повідомлялося, що окупанти захопили об’єкти «Херсонобленерго», які забезпечували постачання електроенергії в область.

Раніше російські колаборанти розповідали, що у Херсоні, який є тимчасово окупований, з травня знизяться тарифи на житлово-комунальні послуги. Вони збираються продавати мешканцям тимчасово окупованих територій вкрадені в України ресурси.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33