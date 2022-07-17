Ходять по домівках: рашисти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію

Цитата

«Знову у соціальних мережах, особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області, поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Наголошуємо, це шахрайство!», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Людей просять бути пильними та уважними, наразі працівники АТ " Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників.

«Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до Вашої оселі, є посібниками окупаційної влади. Будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність згідно ст. 111-1 Кримінального кодексу України», - зазначають в повідомленні.

Окрім того, в АТ "Херсонобленерго" наголошують, що на території Херсонської області розподіл та постачання електричної енергії здійснюється виключно підприємтвами АТ "Херсонобленерго" та ТОВ " Херсонська обласна енергопостачальна компанія", які працюють за українським законодавством. І сплачувати за надані послуги необхідно виключно за рахунками цих підприємств.

Доповнення

29 червня повідомлялося, що окупанти захопили об’єкти «Херсонобленерго», які забезпечували постачання електроенергії в область.

Раніше російські колаборанти розповідали, що у Херсоні, який є тимчасово окупований, з травня знизяться тарифи на житлово-комунальні послуги. Вони збираються продавати мешканцям тимчасово окупованих територій вкрадені в України ресурси.