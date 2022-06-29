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Окупанти захопили об’єкти «Херсонобленерго», які забезпечували постачання електроенергії в область – заява

Окупанти захопили об’єкти «Херсонобленерго», які забезпечували постачання електроенергії в область – заява

Київ • УНН

 • 143604 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Представники окупаційної влади Херсонщини разом з рашистськими спецслужбами захопили об’єкти, які забезпечували постачання та розподіл електричної енергії споживачам області. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій АТ «Херсонобленерго», пише УНН.

Цитата

«27 червня 2022 року представниками так званої «Херсонської військової- цивільної адміністрації», за підтримкою представників ФСБ РФ та участю начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж АТ «Херсонобленерго» були захоплені окремі об’єкти, які належать АТ «Херсонобленерго» та які забезпечували постачання, та розподіл електричної енергії споживачам Херсонської області», - повідомляє оператор.

Деталі

Зазначається, що під час захоплення підприємства окупантами було представлено так званого нового керівника підприємства Жахановича Ю.Є., який не має жодного відношення до виконавчих органів АТ.

Єдиним законним керівником Товариства є Голова Правління Сафронов.

«Починаючи з 27.06.2022 року «Херсонобленерго» частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж Херсонської області. Окупаційними органами чиниться тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше. Керівництво «Херсонобленерго» звернулось до правоохоронних органів з заявою щодо надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які приймали участь у спробі захоплення Товариства», - сказано в заяві.

Оператор наголошує, що на сьогоднішній день постачання електричної енергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України, виключно українськими постачальниками. Оплата за поставлену продукцію проводиться тільки в національній валюті України. Всі інші можливі розрахунки - це шахрайство.

Нагадаємо

Раніше російські колаборанти розповідали, що у Херсоні, який є тимчасово окупований, з травня знизяться тарифи на житлово-комунальні послуги. Вони збираються продавати мешканцям тимчасово окупованих територій вкрадені в України ресурси.

Українські Національні Новини

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