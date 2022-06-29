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Оккупанты захватили объекты «Херсоноблэнерго», которые обеспечивали поставку электроэнергии в область – заявление

Оккупанты захватили объекты «Херсоноблэнерго», которые обеспечивали поставку электроэнергии в область – заявление

Киев • УНН

 • 143604 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Представители оккупационных властей Херсонской области вместе с рашистскими спецслужбами захватили объекты, которые обеспечивали поставку и распределение электрической энергии потребителям области. Об этом говорится в заявлении, обнародованном АО «Херсоноблэнерго», пишет УНН.

Цитата

«27 июня 2022 года представителями так называемой «Херсонской военно-гражданской администрации», при поддержке представителей фсб рф и участием начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО «Херсоноблэнерго» были захвачены отдельные объекты, принадлежащие АО «Херсоноблэнерго» и которые обеспечивали поставку, и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области», - сообщает оператор.

Детали

Отмечается, что во время захвата предприятия оккупантами был представлен так называемый новый руководитель предприятия Жаханович Ю.Е., не имеющий никакого отношения к исполнительным органам АО.

Единственным законным руководителем Общества является Председатель Правления Сафронов.

«Начиная с 27.06.2022 года «Херсоноблэнерго» частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления на сотрудничество и другое. Руководство «Херсоноблэнерго» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о предоставлении правовой оценки и привлечении к уголовной ответственности лиц, принимавших участие в попытке захвата Общества», - говорится в заявлении.

Оператор отмечает, что на сегодняшний день поставка электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины. Все остальные возможные расчеты – это мошенничество.

Напомним

Ранее российские коллаборанты рассказывали, что во временно оккупированном Херсоне с мая снизятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они собираются продавать жителям временно оккупированных территорий украденные у Украины ресурсы.

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