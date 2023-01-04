"Хотят воевать с русскими под Берлином?": Данилов прокомментировал позицию Шольца относительно предоставления танков

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“Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с русскими – то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно ли нам давать танки или не нужно”, – заявил Данилов.

Детали

Он добавил, что вызовы для Европы – огромны. В частности, те государства, которые это понимают – помогают Украине на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку “прозревать, что этим нужно заниматься – также начали двигаться”.

“И я благодарю немцев и французов что они поменяли свою точку зрения и на сегодняшний день помощь идет. Она увеличивается. Вопрос танков - это вопрос времени. Они обязательно будут”, – добавил секретарь СНБО.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2, о котором неоднократно просила украинская сторона для собственной защиты от российской агрессии.

Среди населения Германии широко распространено несогласие с поставкой в Украину танков Leopard 2, которые считаются символом военной техники страны.