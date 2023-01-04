“Хочуть воювати з росіянами під Берліном?”: Данілов прокоментував позицію Шольца щодо надання танків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону розкритикував позицію канцлера НІмеччини Олафа Шольца та дискусію, яка триває у Берліні стосовно надання Україні танків Leopard, передає УНН.
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“Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штутгартом на німецьких танках із росіянами – то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, чи потрібно нам давати танки чи не потрібно”, – заявив Данілов.
Деталі
Він додав, що виклики для Європи – величезні. Зокрема, ті держави, які це розуміють – допомагають Україніна 150%. Ті країни, які починають потихеньку “прозрівати, що цим потрібно займатися – також почали рухатися”.
“І я дякую німцям і французам що вони поміняли свою точку зору і на сьогоднішній день допомога іде. Вона збільшується. Питання танків - це питання часу. Вони обов’язково будуть”, – додав секретар РНБО.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2, про який неодноразово просила українська сторона для власного захисту від російської агресії.
Серед населення Німеччини широко поширена незгода з постачанням в Україну танків Leopard 2, які вважаються символом військової техніки країни.