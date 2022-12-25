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Майже половина німців проти постачання танків Leopard Україні

Майже половина німців проти постачання танків Leopard Україні

Київ • УНН

 • 441708 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення агентства DPA , серед населення Німеччини широко поширена незгода з постачанням в Україну танків Leopard 2, які вважаються символом військової техніки країни, інформує УНН.

Деталі

Репрезентативне опитування 2075 респондентів, проведене інститутом YouGov, показало, що 45% проти постачання танків, про які конкретно просив президент України Володимир Зеленський.

Опитування показало, що 33% висловилися за, а решта 22% не визначились.

Канцлер Олаф Шольц відхиляв неодноразові запити українського уряду на бойові танки, зазначивши, що жодні інші країни, які підтримують військові дії України, не надали такої зброї. Німці також заявили, що українським танкістам буде потрібна інтенсивна підготовка для використання Leopard 2.

Думки населення відбиваються всередині правлячої тристоронньої коаліції. У той час як політики з соціал-демократів (СДПН) Шольца загалом виступають проти, багато хто з "зелених" та ліберальних ВДП виступають за відправку танків. 

Опитування показало, що серед населення загалом 41% прихильників СДПН виступили проти поставки, а 40% – за. Рівно половина прихильників "зелених" підтримали постачання танків, проти виступили 25%. У ВДП 42% проти та 33% за.

Прихильники консервативних опозиційних партій здебільшого проти, при цьому найсильнішою опозицією є вкрай права "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), де 76% виступають проти і лише 13% за відправку Leopard Україні.

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