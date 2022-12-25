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Почти половина немцев против поставок танков Leopard Украине

Почти половина немцев против поставок танков Leopard Украине

Киев • УНН

 • 441706 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Согласно опросу, проведенному по заказу агентства DPA, среди населения Германии широко распространено несогласие с поставкой в Украину танков Leopard 2, которые считаются символом военной техники страны, информирует УНН.

Детали

Репрезентативный опрос 2075 респондентов, проведенный институтом YouGov, показал, что 45% против поставок танков, о которых конкретно просил президент Украины Владимир Зеленский.

Опрос показал, что 33% высказались за, а остальные 22% не определились.

Канцлер Олаф Шольц отклонял неоднократные запросы украинского правительства на боевые танки, отметив, что никакие другие страны, поддерживающие военные действия Украины, не предоставили такого оружия. Немцы также заявили, что украинским танкистам потребуется интенсивная подготовка для использования Leopard 2.

Мнения населения отражаются внутри правящей трехсторонней коалиции. В то время как политики с социал-демократов (СДПГ) Шольца в целом выступают против, многие из "зеленых" и либеральных ВДП выступают за отправку танков. 

Опрос показал, что среди населения в целом 41% сторонников СДПГ выступили против поставки, а 40% – за. Ровно половина людей, которые поддерживают "зеленых" согласны с поставками танков, против выступили 25%. В ВДП 42% против и 33% за.

Сторонники консервативных оппозиционных партий в большинстве своем против, при этом сильнейшей оппозицией является крайне правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), где 76% выступают против и только 13% за отправку Leopard Украине.

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