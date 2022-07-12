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Хотят использовать украинцев как "живой щит" перед контрнаступлением ВСУ: мэр о провокационных взрывах в Энергодаре

Хотят использовать украинцев как "живой щит" перед контрнаступлением ВСУ: мэр о провокационных взрывах в Энергодаре

Киев • УНН

 • 100966 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН.  В Энергодаре сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Об этом сообщил в Telegram городской председатель Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты в Энергодаре продолжают свои провокации. На своих пропагандистских каналах они распространяют заявления, что ВСУ вроде бы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города.

В Энергодаре действительно сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - написал Орлов.

Добавим

По словам городского головы, наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения. И таким образом спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что в свою очередь позволит использовать скопление большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок.

"К сожалению, это попытка оккупантов использовать граждан Украины для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки наших военных.

Прошу всех жителей Энергодара сейчас максимально удержаться от передвижения по улицам города. Не подходите к окнам. Не поднимайте незнакомые предметы или пакеты. Провокации могут принимать различные формы", - резюмировал Орлов.

Напомним

11 июля Орлов сообщил, что "обстрел" здания СБУ во временно захваченном российскими оккупантами Энергодаре – провокация самих рашистов.

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