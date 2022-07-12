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Хочуть використати українців як "живий щит" перед контрнаступом ЗСУ: мер про провокаційні вибухи в Енергодарі

Хочуть використати українців як "живий щит" перед контрнаступом ЗСУ: мер про провокаційні вибухи в Енергодарі

Київ • УНН

 • 100966 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН.  В Енергодарі сьогодні знову чути постріли та вибухи. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного відношення. Про це повідомив у Telegram міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає УНН.

Цитата

"Окупанти в Енергодарі продовжують свої провокації. На своїх пропагандистських каналах вони розповсюджують заяви, що ЗСУ начебто серед білої днини обстріляли житлові квартали міста.

В Енергодарі дійсно сьогодні знову чути постріли та вибухи. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного відношення. Коли Збройні сили України підуть в контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається. І це буде відбуватися не таким чином, як малюють зараз рашисти", - написав Орлов.

Додамо

За словами міського голови, найбільш вірогідна причина таких провокацій – максимально посіяти паніку серед місцевого населення. І таким чином спровокувати людей до масового одночасного виїзду з міста, що у свою чергу дозволить виростовувати скупчення великої кількості людей в районі Василівки та штучно затримувати там авто на невизначений термін.

"На жаль, це спроба окупантів використати громадян України для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки наших військових.

Прошу всіх мешканців Енергодара зараз максимально утриматися від пересування вулицями міста. Не підходьте до вікон. Не підіймайте незнайомі предмети чи пакунки. Провокації можуть набувати різних форм", - резюмував Орлов.

Нагадаємо

11 липня Орлов повідомив, що "обстріл" будівлі СБУ в тимчасово захопленому російськими окупантами Енергодарі – провокація самих рашистів.

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