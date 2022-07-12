Мер: "обстріл" будівлі СБУ в Енергодарі – провокація рашистів

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"Сьогодні вночі Енергодар не спав. Спочатку людей розбудили звуки кількох вибухів, що пролунали чи то в самому місті, чи то біля нього. А далі протягом другої половини ночі в різних мікрорайонах лунали дивні хаотичні постріли. Дивні, тому що в енергодарців склалося стійке враження, що окупанти стріляли просто в повітря, зображуючи перестрілку, якої насправді не було. І це не просто враження", - написав Орлов у Telegram.

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За словами мера, на ранок від самих окупантів з’явилась інформація, що з дронів начебто атакували і пошкодили приміщення СБУ в Енергодарі.

"Вкотре переконуємося, що вірити будь-якій інформації, яка виходить від окупантів, не можна! "Обстріл" будівлі СБУ - це провокація самих рашистів! Як і подальша стрілянина в повітря на вулицях міста", - наголосив Орлов.

Він зазначив, що обстрілювати будівлю СБУ для ЗСУ немає жодного сенсу, оскільки вона вже тривалий час не використовується самими орками, і українським спецслужбам про це відомо.

"Насправді це військові рф обстріляли і потім показали пошкодження гаража, який знаходиться неподалік будівлі СБУ", - повідомив мер.

Орлов додав, що лишається відкритим питання, для чого їм це потрібно.

"Можливо, щоб "виправдати" обстріли населених пунктів на протилежному березі Дніпра. Або роблять вигляд, що ведуть нічні бої з противником, аби довше затриматися в місті і не потрапити на ротацію - на передову. В будь-якому разі ми вже неодноразово бачили, що з логікою в окупантів не складається. Як і зі стратегією чи тактикою війни", - написав Орлов.

Доповнення

Сьогодні вночі у тимчасово захопленому рашистами Енергодарі Запорізької області будівлю Служби безпеки України, яку наразі зайняли війська рф, атакували з дронів.