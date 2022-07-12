Мэр: "обстрел" здания СБУ в Энергодаре – провокация рашистов

Цитата

"Сегодня ночью Энергодар не спал. Сначала людей разбудили звуки нескольких взрывов, раздавшихся то ли в самом городе, то ли возле него. А дальше в течение второй половины ночи в разных микрорайонах раздавались странные хаотические выстрелы. Странные, потому что у энергодарцев создалось стойкое впечатление, что оккупанты стреляли прямо в воздух, изображая перестрелку, которой на самом деле не было. И это не просто впечатление", - написал Орлов в Telegram.

Детали

По словам мэра, к утру от самих оккупантов появилась информация, что из дронов якобы атаковали и повредили помещение СБУ в Энергодаре.

"В очередной раз убеждаемся, что верить любой информации, исходящей от оккупантов, нельзя! "Обстрел" здания СБУ – это провокация самих рашистов! Как и дальнейшая стрельба в воздух на улицах города", - подчеркнул Орлов.

Он отметил, что обстреливать здание СБУ для ВСУ нет никакого смысла, поскольку оно уже длительное время не используется самими орками, и украинским спецслужбам об этом известно.

"На самом деле это военные рф обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится недалеко от здания СБУ", - сообщил мэр.

Орлов добавил, что остается открытым вопрос, для чего им это нужно.

"Возможно, чтобы "оправдать" обстрелы населенных пунктов на противоположном берегу Днепра. Или делают вид, что ведут ночные бои с противником, чтобы подольше задержаться в городе и не попасть на ротацию – на передовую. В любом случае мы уже неоднократно видели, что с логикой у оккупантов не складывается. Как и со стратегией или тактикой войны", - написал Орлов.

Дополнение

Сегодня ночью во временно захваченном рашистами Энергодаре Запорожской области здание Службы безопасности Украины, которое заняли войска рф, атаковали из дронов.