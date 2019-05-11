Хмельницкие правоохранители продали служебную информацию на более полумиллиона гривен - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении работнику полиции ГУ Нацполиции в Хмельницкой области по поводу торговли информацией с ограниченным доступом. По предварительным данным — сотрудник полиции продал служебной информации более чем на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Подозреваемый является инспектором-штурмовиком управления КОВД ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. По данным следствия, работник полиции непосредственно сбывал информацию с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины. Речь идет о данных относительно транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины с указанием личных данных этих лиц. Такая информация нужна для проверки законности нахождения транспортных средств на территории Украины. Данные об одном автомобиль стоили покупателю 100 гривен. Сейчас следователи устанавливают сообщников милиционера в Хмельницкой таможни ГФС и выясняют объем данных с ограниченным доступом, которые были преданы огласке", - говорится в сообщении правоохранителей.
"Предварительно установлено, что вышеуказанные лица за последние 6 месяцев по сбыту информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни "заработали" больше 500 тысяч гривен", - сообщили в пресс-службе ГБР.
В случае доказательства вины в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Сообщается, что работнику полиции сообщено о подозрении по ч.3. ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к этой информации) и по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом).
Напомним, на днях УНН сообщал о том, что следователи ГБР, расположенного в городе Хмельницком разоблачили схему сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах таможни ГФС Украины.