Хмельницькі правоохоронці продали службову інформацію на більш як півмільйона гривень - ДБР

“Підозрюваний є інспектором-штурмовиком управління КОРД ГУ Нацполіції у Хмельницькій області. За даними слідства, працівник поліції безпосередньо збував інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах митниці ДФС України. Мова йде про дані щодо транспортних засобів та осіб, які ввезли їх на територію України із зазначенням анкетних даних цих осіб. Така інформація потрібна для перевірки законності перебування транспортних засобів на території України. Дані про один автомобіль коштували покупцеві 100 гривень. Наразі слідчі встановлюють спільників правоохоронця у Хмельницькій митниці ДФС та з’ясовують обсяг даних з обмеженим доступом, які були розголошені.”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

“Попередньо встановлено, що вищезазначені особи за останніх 6 місяців на збуті інформації з обмеженим доступом з автоматизованих систем митниці „заробили“ більше 500 тисяч гривень”, — повідомили у прес-службі ДБР.

У разі доведення вини в несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, правоохоронцю загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Повідомляється, що працівнику поліції повідомлено про підозру за ч.3. ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до цієї інформації) та за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом).

Нагадаємо, днями УНН повідомляв про те, що слідчі ДБР, розташованого у місті Хмельницькому викрили схему збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах митниці ДФС України.