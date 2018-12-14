Хмельницкая АЭС возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к сети после устранения повреждений, которые имели место 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой атомной электростанции, передает УНН.
“13 декабря 2018 в 22:30 энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС подключен к сети после замены трансформатора 2ВТ системы возбуждения турбогенератора”, — говорится в сообщении.
По состоянию на 05:30 14 декабря 2018 года реакторная установка работает на номинальной мощности. За прошедшие сутки энергоблоком произведено 7,02 млн кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца — 298,33 млн кВт-ч электроэнергии.
На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС пошли двадцатые сутки среднего планового ремонта.
Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, 13 декабря 2018 года в 06:33 энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В.
Как сообщал УНН, 13 ноября энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети.
Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.