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Хмельницкая АЭС возобновила работу

Киев • УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к сети после устранения повреждений, которые имели место 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой атомной электростанции, передает УНН.

Хмельницкая АЭС возобновила работу

“13 декабря 2018 в 22:30 энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС подключен к сети после замены трансформатора 2ВТ системы возбуждения турбогенератора”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 05:30 14 декабря 2018 года реакторная установка работает на номинальной мощности. За прошедшие сутки энергоблоком произведено 7,02 млн кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца — 298,33 млн кВт-ч электроэнергии.

На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС пошли двадцатые сутки среднего планового ремонта.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, 13 декабря 2018 года в 06:33 энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В.

Как сообщал УНН, 13 ноября энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

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