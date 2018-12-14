Хмельницька АЕС відновила роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після усунення пошкоджень, які мали місце 13 грудня. Про це повідомила прес-служба Хмельницької атомної електростанції, передає УНН.
“13 грудня 2018 року о 22:30 енергоблок № 2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після заміни трансформатора 2ВТ системи збудження турбогенератора”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 05:30 14 грудня 2018 року реакторна установка працює на номінальній потужності. За минулу добу енергоблоком вироблено 7,02 млн кВт-г електроенергії, а з початку місяця — 298,33 млн кВт-г електроенергії.
На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС пішла 20-а доба середнього планового ремонту.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Нагадаємо, 13 грудня 2018 року о 06:33 енергоблок № 2 Хмельницької АЕС було відключено від енергомережі через пошкодження трансформатора збудження фази В.
Як повідомляв УНН, 13 листопада енергоблок № 2 Хмельницької АЕС достроково підключили до енергомережі.
Хмельницька АЕС (ХАЕС) — розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.