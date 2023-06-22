Хмельниччина: За избиение задержанного будут судить шестерых полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении шестерых полицейских по факту пыток (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Двух задержанных также обвиняют в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Следствие установило, что в 2022 году правоохранители выехали на место ДТП в городе Шепетовка. Виновника, который имел признаки алкогольного опьянения, доставили в больницу для оказания неотложной помощи и освидетельствования. Там он начал вести себя вызывающе, поэтому на него надели наручники.
За неподобающее, по мнению полицейских, поведение, мужчину задержали и решили «проучить» кулаками. В медучреждении двое обвиняемых заломили ему руки за спину, повалили на пол и придушили коленом.
Пытки продолжили в районном управлении полиции. К избиению поочередно присоединялись и их коллеги.
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Противоправные действия продолжались до телефонного звонка жены потерпевшего. На него ответил один из правоохранителей и сообщил, что ее муж находится в полиции.
В результате побоев у потерпевшего изуродовано лицо, многочисленные синяки и ссадины, травмы суставов.
Сейчас всем лицам избраны меры пресечения и отстранены от занимаемых должностей.