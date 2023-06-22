Хмельниччина: За побиття затриманого судитимуть шістьох поліцейських

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 14664 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 19182 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 28770 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 100065 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 172051 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 178853 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 139349 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137122 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87570 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94221 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
33%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 13102 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16728 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 20668 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 21541 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 16228 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 14675 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 178861 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 237169 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 385407 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 322262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14856 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19971 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36286 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32693 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 139354 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Хмельниччина: За побиття затриманого судитимуть шістьох поліцейських

Київ • УНН

 • 1214536 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох поліцейських за фактом катування (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Хмельниччина: За побиття затриманого судитимуть шістьох поліцейських

Деталі 

Двох затриманих також обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Слідство встановило, що у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги та освідування. Там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки.

За неналежну, на думку поліцейських, поведінку, чоловіка затримали та вирішили «провчити» кулаками. У медзакладі двоє обвинувачених заламали йому руки за спину, повалили на підлогу та придушили коліном.

Катування продовжили в районному управлінні поліції. До побиття по черзі приєднувались і їхні колеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині працівник військкомату влаштував стрілянину під час вручення повістки

Протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції.

Унаслідок побоїв у потерпілого понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.

Наразі всім особам обрано запобіжні заходи та відсторонено від займаних посад.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35