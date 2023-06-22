Хмельниччина: За побиття затриманого судитимуть шістьох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох поліцейських за фактом катування (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.
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Двох затриманих також обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).
Слідство встановило, що у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги та освідування. Там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки.
За неналежну, на думку поліцейських, поведінку, чоловіка затримали та вирішили «провчити» кулаками. У медзакладі двоє обвинувачених заламали йому руки за спину, повалили на підлогу та придушили коліном.
Катування продовжили в районному управлінні поліції. До побиття по черзі приєднувались і їхні колеги.
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Протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції.
Унаслідок побоїв у потерпілого понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.
Наразі всім особам обрано запобіжні заходи та відсторонено від займаних посад.