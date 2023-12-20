"Хлопок" в оккупированном Донецке: что известно

В оккупированном Донецке "хлопок". В Киевском районе, вероятно, есть "прилет", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Донецк".

По данным Telegram-канала, под обстрел якобы попало троллейбусное депо на ул.

"По предварительным данным, есть поврежденные и полностью уничтожены троллейбусы. Также пострадали: контактная сеть, здание диспетчерской", - говорится в сообщении.

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