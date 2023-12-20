В оккупированном Мариуполе прозвучала сессия взрывов
Киев • УНН
В оккупированном украинском городе Мариуполь прогремели взрывы.
В оккупированном Мариуполе прогремел ряд взрывов, передает УНН со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Громко. Выясним. Детали позже. Добрый вечер", - сообщил Андрющенко в Telegram.
Добавим
По словам советника городского головы Мариуполя, в городе прогремел ряд взрывов.
"Кальмиусский район. Аглофабрика уже сбила размещением оккупантов часть. Пос. Мирный принимает эстафету светомузыкой под прекрасное акустическое сопровождение Бавовны. А над с. Каменское весело пролетают ракеты", - резюмировал он.
В оккупированном Мариуполе прозвучала сессия взрывов
В оккупированном украинском городе Мариуполь прогремели взрывы.
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