"Хлопок" на белгородщине: за двое суток пострадали 8 российских военных и 2 сотрудников фсб

Восемь военных и двое сотрудников фсб рф пострадали в результате обстрелов грайворонского городского круга белгородской области за последние двое суток, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, 16 марта в результате обстрела села козинка пострадали пятеро военнослужащих рф. Обстрел велся, вероятно, из РСЗО "Град". Разрушений нет.

В тот же день в поселке горьковский ранения получили трое военных вс рф, они госпитализированы. 17 марта в горьковском в результате обстрела пострадали двое сотрудников пограничной службы фсб рф.

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