Парень погиб под колесами поезда в Винницкой области

Так, 6 ноября в 5.50 часов утра в полицию поступило сообщение, что в селе Николаевка Козятинского района на железнодорожном пути обнаружен мертвым молодой человек.

Погибшим оказался 20-летний житель с. Широкая Гребля Козятинского района. Как выяснилось, ребята опоздали на электропоезд и один из них пошел к диспетчеру узнать, когда будет следующий. Вернувшись на перрон, молодой человек не увидел своего товарища. В это время вышел работник станции и сообщил, что машинист одного из грузовых поездов сообщил, что на пути лежит сбитый человек.

По предварительным данным следствия, потерпевшего воздушной волной затянуло под колеса вагона грузового поезда.

Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.