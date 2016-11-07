Хлопець загинув під колесами поїзда на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Вінниччині під колесами поїзда загинув 20-річний хлопець. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Так, 6 листопада о 5.50 годині ранку до поліції надійшло повідомлення, що в селі Миколаївка Козятинського району на залізничній колії виявлений мертвим молодий чоловік.
Загиблим виявився 20-річний житель с. Широка Гребля Козятинського району. Як з’ясувалося, хлопці запізнилися на електропотяг і один з них пішов до диспетчера дізнатися, коли буде наступний. Повернувшись на перон, молодий чоловік не побачив свого товариша. В цей час вийшов працівник станції та повідомив, що машиніст одного з вантажних потягів, повідомив, що на колії лежить збита людина.
За попередніми даними слідства, потерпілого повітряною хвилею затягнуло під колеса вагону вантажного потягу.
Правоохоронцями відкрито провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.