Мальчик, в которого стреляли в Днепре, остается в реанимации - А.Хитрик

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ДНЕПР-КИЕВ. 25 января. УНН. Шестилетний мальчик, который вечером 23 января получил огнестрельное ранение в грудь, до сих пор находится в реанимации. Об этом в комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил директор Днепропетровской областной детской больницы Александр Хитрик.

"Вчера, 24 января, мальчика прооперировали. Ему установили дренаж плевральной полости. Его состояние улучшается. Ночь провел спокойно, питается самостоятельно. Сегодня еще будет находиться в реанимации", - рассказал А.Хитрик.

По его словам, сколько ребенок будет находиться в больнице, пока сказать сложно. Все будет зависеть от хода заживления раны.

Напомним, 23 января около 21:30 в Днепре по ул.20 лет Победы шестилетний мальчик получил огнестрельное ранение. В ребенка стреляли из пневматического оружия.

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