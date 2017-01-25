Мальчик, в которого стреляли в Днепре, остается в реанимации - А.Хитрик

"Вчера, 24 января, мальчика прооперировали. Ему установили дренаж плевральной полости. Его состояние улучшается. Ночь провел спокойно, питается самостоятельно. Сегодня еще будет находиться в реанимации", - рассказал А.Хитрик.

По его словам, сколько ребенок будет находиться в больнице, пока сказать сложно. Все будет зависеть от хода заживления раны.

Напомним, 23 января около 21:30 в Днепре по ул.20 лет Победы шестилетний мальчик получил огнестрельное ранение. В ребенка стреляли из пневматического оружия.