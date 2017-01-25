Хлопчик, в якого стріляли в Дніпрі, залишається в реанімації − О.Хитрик
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Шестирічний хлопчик, який ввечері 23 січня отримав вогнепальне поранення в груди, до сих пір перебуває в реанімації. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик.
"Вчора, 24 січня, хлопчика прооперували. Йому встановили дренаж плевральної порожнини. Його стан покращується. Ніч провів спокійно, харчується самостійно. Сьогодні ще перебуватиме в реанімації", − розповів О.Хитрик.
За його словами, скільки дитина перебуватиме в лікарні, наразі сказати складно. Все залежатиме від перебігу загоєння рани.
Нагадаємо, 23 січня близько 21:30 у Дніпрі по вул.20 років Перемоги шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення. У дитину стріляли з пневматичної зброї.