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Хлопчик, в якого стріляли в Дніпрі, залишається в реанімації − О.Хитрик

Хлопчик, в якого стріляли в Дніпрі, залишається в реанімації − О.Хитрик

Київ • УНН

 • 12708 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Шестирічний хлопчик, який ввечері 23 січня отримав вогнепальне поранення в груди, до сих пір перебуває в реанімації. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик.

"Вчора, 24 січня, хлопчика прооперували. Йому встановили дренаж плевральної порожнини. Його стан покращується. Ніч провів спокійно, харчується самостійно. Сьогодні ще перебуватиме в реанімації", − розповів О.Хитрик.

За його словами, скільки дитина перебуватиме в лікарні, наразі сказати складно. Все залежатиме від перебігу загоєння рани.

Нагадаємо, 23 січня близько 21:30 у Дніпрі по вул.20 років Перемоги шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення. У дитину стріляли з пневматичної зброї.

Українські Національні Новини

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