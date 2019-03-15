Хлебный элеватор за 60 млн грн оставили в госсобственности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Апелляционный суд оставил без изменений решение о возвращении в государственную собственность незаконно отчужденного Хлебного элеватора стоимостью более 60 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Постановленное по иску прокуратуры города Киева решение суда о возвращении в государственную собственность незаконно отчужденного целостного имущественного комплекса "Хлебная база № 78" площадью почти 10 тыс. кв м и стоимостью более 60 млн гривен оставлено без изменений судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.
Хлебный элеватор, расположенный в с. Злынка Маловисковского района Кировоградской области, является объектом государственной собственности, не подлежит приватизации и корпоратизации. Однако исполнительный комитет Злынского сельского совета нарушил нормы закона и изменил его форму собственности из государственной в частную и оформил право собственности на комплекс зданий Хлебной базы на ПАО. В дальнейшем на основании недостоверного документа указанное имущество перешло в собственность другого общества.
Как сообщили в пресс-службе, 06.11.2018 года прокуратура Киева в суде первой инстанции добилась возвращения комплекса в государственную собственность. В дальнейшем судебное решение было обжаловано ПАО в Центральном апелляционном хозяйственном суде. Однако апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, отклонил апелляционную жалобу и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Ранее УНН сообщал, что в Херсонской области государству вернули предприятия стоимостью 43 млн грн.