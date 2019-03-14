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На Херсонщині державі повернули підприємства вартістю 43 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Південно-західний апеляційний господарський суд повернув у державну власність цілісні майнові комплекси "Білокриницького комбінат хлібопродуктів" та "Голопристанського елеватора" загальною вартістю понад 43 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

На Херсонщині державі повернули підприємства вартістю 43 млн грн

В повідомленні наголошується, що цілісний майновий комплекс є об’єктом державної власності та не підлягає приватизації чи корпоратизації у зв’язку з його загальнодержавним значенням.

Незважаючи на встановлену законом заборону на відчуження вказаного майна та за відсутності згоди уряду, виконавчий комітет Білокриницької селищної ради Великоолександрівського району Херсонської області прийняв рішення про оформлення права власності на комплекс будівель елеватору за публічним акціонерним товариством.

Таким чином, форма власності цілісного майнового комплексу була протиправно змінена з державної на приватну.

В прокуратурі наголошують, що ці обставини стали підставою для звернення до суду з позовом про скасування рішення та визнання недійсними свідоцтв про право власності на цілісний майновий комплекс "Білокриницький комбінат хлібопродуктів" площею понад 18,4 тис кв м та вартістю майже 29 млн грн.

Також, вищевказаний суд залишив без змін рішення в аналогічній справі відносно цілісного майнового комплексу - "Голопристанський елеватор", вартість якого складає 14 млн грн.

Таким чином, об’єкти нерухомого майна вартістю понад 43 млн грн повернуті до державної власності.

Раніше УНН повідомляв, що на Київщині з приватних рук забрали гранітний кар'єр вартістю майже 10 млн грн. 

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