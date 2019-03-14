В Херсонской области государству вернули предприятия стоимостью 43 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Юго-западный апелляционный хозяйственный суд вернул в государственную собственность целостные имущественные комплексы "Белокриницкого комбината хлебопродуктов" и "Голопристанского элеватора" общей стоимостью более 43 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что целостный имущественный комплекс является объектом государственной собственности и не подлежит приватизации или корпоратизации в связи с его общегосударственным значением.
Несмотря на установленный законом запрет на отчуждение указанного имущества и при отсутствии согласия правительства, исполнительный комитет Белокриницкого поселкового совета Великоалександровского района Херсонской области принял решение об оформлении права собственности на комплекс зданий элеватора за публичным акционерным обществом.
Таким образом, форма собственности целостного имущественного комплекса была противоправно изменена с государственной на частную.
В прокуратуре отмечают, что эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд с иском об отмене решения и признании недействительными свидетельств о праве собственности на целостный имущественный комплекс "Белокриницкая комбинат хлебопродуктов" площадью более 18,4 тыс кв м и стоимостью почти 29 млн грн.
Также суд оставил без изменений решение по аналогичному делу в отношении целостного имущественного комплекса - "Голопристанский элеватор", стоимость которого составляет 14 млн грн.
Таким образом, объекты недвижимого имущества стоимостью более 43 млн грн возвращены в государственную собственность.
Ранее УНН сообщал, что в Киевской области из частных рук забрали гранитный карьер стоимостью почти 10 млн грн.