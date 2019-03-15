Хлібний елеватор за 60 млн грн залишили у держвласності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Апеляційний суд залишив без змін рішення про повернення у державну власність незаконно відчуженого Хлібного елеватора вартістю понад 60 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"Постановлене за позовом прокуратури міста Києва рішення суду про повернення у державну власність незаконно відчуженого цілісного майнового комплексу "Хлібна база № 78" площею майже 10 тис. кв м та вартістю понад 60 млн гривень залишено без змін судом апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.
Хлібний елеватор, розташований у с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області, є об’єктом державної власності, що не підлягає приватизації та корпоратизації. Однак виконавчий комітет Злинської сільської ради порушив норми закону і змінив його форму власності з державної у приватну та оформив право власності на комплекс будівель Хлібної бази на ПАТ. Надалі на підставі недостовірного документу вказане майно перейшло у власність іншого товариства.
Як повідомили у прес-службі, 06.11.2018 року прокуратура Києва у суді першої інстанції домоглась повернення комплексу у державну власність. Надалі судове рішення було оскаржено ПАТ до Центрального апеляційного господарського суду. Проте апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, відхилив апеляційну скаргу та залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Раніше УНН повідомляв, що на Херсонщині державі повернули підприємства вартістю 43 млн грн.