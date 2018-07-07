Хлебное перемирие: боевики с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ

"Начиная с полуночи по состоянию на 11.00 зафиксировано 3 прицельные вражеские обстрелы. Пехотное вооружение российско-оккупационные войска применяли после полуночи по защитникам Старого Айдара, и около двух с половиной часов по защитникам Широкино", - сказал Гуцуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня

По его словам, с начала текущих суток в результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.

Напомним, вчера в результате боевых действий вчера один украинский военнослужащий получил ранения. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.