Хлебное перемирие: боевики с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. С полуночи сегодняшних суток боевики трижды обстреляли из пехотного вооружения позиции украинских войск на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи по состоянию на 11.00 зафиксировано 3 прицельные вражеские обстрелы. Пехотное вооружение российско-оккупационные войска применяли после полуночи по защитникам Старого Айдара, и около двух с половиной часов по защитникам Широкино", - сказал Гуцуляк.
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По его словам, с начала текущих суток в результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет.
Напомним, вчера в результате боевых действий вчера один украинский военнослужащий получил ранения. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.