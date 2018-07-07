Хлібне перемир'я: бойовики з початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ

“З опівночі станом на 11.00 зафіксовано 3 прицільних ворожих обстріли. Піхотне озброєння російсько-окупаційні війська застосовували після опівночі по захисникам Старого Айдару, та близько двох з половиною годин по оборонцям Широкиного”, — сказав Гуцуляк.

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За його словами, від початку поточної доби внаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає.

Нагадаємо, вчора внаслідок бойових дій вчора один Український військовослужбовець отримав поранення. Його стан лікарі оцінюють як задовільний.