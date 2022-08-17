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Хлеб всему голова: "Зернопродукт МХП" провел для детей экскурсию на полях пшеницы

Киев • УНН

 • 252132 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Предприятие "Зернопродукт МХП" устроило для детей из Винницкой области экскурсию по полям пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.

Хлеб всему голова: "Зернопродукт МХП" провел для детей экскурсию на полях пшеницы

Детали

“Украинцы издавна прививали молодому поколению уважение к хлебу и уважение к тяжелому труду земледельцев. Мы продолжаем эти традиции. На днях наши специалисты из производственного подразделения Хмельник провели местным ребятишкам экскурсию на поля с пшеницей. Рассказали им, сколько времени и сил затрачивается на то, чтобы посеять и вырастить хороший урожай, с которого можно будет испечь паляницу. Сообщили, что растения так же могут болеть, как и люди, и агрономы - это их врачи, которые защищают от болезней, вредителей и других негативных факторов, влияющих на рост культуры и ее урожайность... Многие из них сказали, что во взрослой жизни тоже хотят работать агрономами и комбайнерами, чтобы приумножать богатство родного государства”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее благотворительный фонд “МХП-Громаді” устроил для переселенцев экскурсию живописным уголком Полесья – Черемским заповедником. 

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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