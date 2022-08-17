Хліб - усьому голова: "Зернопродукт МХП" провів для дітлахів екскурсію на полях пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підприємство "Зернопродукт МХП" влаштувало для дітлахів з Вінниччини екскурсію полями пшениці. Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає УНН.
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“Українці здавна прищеплювали молодому поколінню шану до хліба та повагу до важкої праці хліборобів. Ми продовжуємо ці традиції. Днями наші фахівці з виробничого підрозділу Хмільник провели місцевим дітлахам екскурсію на поля з пшеницею. Розповіли їм скільки часу та сил затрачається на те, аби посіяти та виростити гарний урожай з якого можна буде спекти паляницю. Повідомили, що рослини так само можуть хворіти, як і люди, і агрономи - це є їхні лікарі, які захищають від хвороб, шкідників та інших негативних факторів, що впливають на ріст культури та її врожайність… Багато з них сказали, що в дорослому житті теж хочуть працювати агрономами та комбайнерами, аби примножувати багатство рідної держави”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше благодійний фонд “МХП-Громаді” влаштував для переселенців екскурсію мальовничим куточком Полісся - Черемським заповідником.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.