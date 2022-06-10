“МХП-Громаді” влаштував екскурсію для переселенців на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” влаштував для переселенців екскурсію мальовничим куточком Полісся - Черемським заповідником. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заповідника у Facebook.
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“Діти й дорослі мали змогу ознайомитися з незайманим куточком дикої природи, почути розповіді про історичні моменти, які відбувалися на території заповідника. Змогли побувати в землянках, в яких ще у Другій світовій війні переховувалися партизани. Побували на найвищій точці заповідника, а також пройшлися стежкою по найбільшому болоті Європи - Черемському. Діти з цікавістю розглядали шейхцерію болотну, яка занесена до Червоної книги України і є символом заповідника”, - йдеться у повідомленні.
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Окрім того, діти та дорослі мали змогу побачити бізонів, у тому числі двох новонароджених дитинчат.
Додамо
Благодійний фонд "МХП-Громаді" посів перше місце у номінації "Всеукраїнська благодійність" національного конкурсу "Благодійна Україна-2021".
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.