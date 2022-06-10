“МХП-Громаді” влаштував екскурсію для переселенців на Волині

Цитата

“Діти й дорослі мали змогу ознайомитися з незайманим куточком дикої природи, почути розповіді про історичні моменти, які відбувалися на території заповідника. Змогли побувати в землянках, в яких ще у Другій світовій війні переховувалися партизани. Побували на найвищій точці заповідника, а також пройшлися стежкою по найбільшому болоті Європи - Черемському. Діти з цікавістю розглядали шейхцерію болотну, яка занесена до Червоної книги України і є символом заповідника”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того, діти та дорослі мали змогу побачити бізонів, у тому числі двох новонароджених дитинчат.

Додамо

Благодійний фонд "МХП-Громаді" посів перше місце у номінації "Всеукраїнська благодійність" національного конкурсу "Благодійна Україна-2021".

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.