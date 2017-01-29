ХК «Кременчуг» одержал победу над "Витязем"
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 29 января. УНН. В заключительном матче 33 тура ХК «Кременчуг» на выезде обыграл харьковский "Витязь". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ХК «Кременчуг».
Так, ХК «Кременчуг» получил десятую подряд победу в УХЛ и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая по личным встречам "Донбасс".
Счет игры - "Витязь" - "Кременчуг" - 3: 5 (0: 4, 1: 0, 2: 1)
Добавим, что следующий матч ХК «Кременчуг» сыграет 2 февраля на выезде против "Дженералз". Начало поединка анонсировано на 18:45.
Как сообщал УНН, ХК "Кременчуг" разгромил "Донбасс" в матче лидеров УХЛ .