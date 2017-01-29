ХК “Кременчук” здобув перемогу над “Витязем”

Так, ХК “Кременчук” здобув десяту поспіль перемогу в УХЛ і продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи за особистими зустрічами “Донбас”.

Рахунок гри — “Витязь” -“Кременчук” — 3:5 (0:4; 1:0; 2:1)

Додамо, що наступний матч ХК “Кременчук” зіграє 2 лютого на виїзді проти київського “Дженералз”. Початок поєдинку анонсовано на 18:45.

Як повідомляв УНН, ХК "Кременчук" розгромив "Донбас" у матчі лідерів УХЛ.