ХК “Кременчук” здобув перемогу над “Витязем”
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 29 січня. УНН. У заключному матчі 33 туру ХК “Кременчук” на виїзді обіграв харківський “Витязь”. Про це УНН-Центр повідомили в прес-службі ХК “Кременчук”.
Так, ХК “Кременчук” здобув десяту поспіль перемогу в УХЛ і продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи за особистими зустрічами “Донбас”.
Рахунок гри — “Витязь” -“Кременчук” — 3:5 (0:4; 1:0; 2:1)
Додамо, що наступний матч ХК “Кременчук” зіграє 2 лютого на виїзді проти київського “Дженералз”. Початок поєдинку анонсовано на 18:45.
Як повідомляв УНН, ХК "Кременчук" розгромив "Донбас" у матчі лідерів УХЛ.