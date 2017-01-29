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ХК “Кременчук” здобув перемогу над “Витязем”

ХК “Кременчук” здобув перемогу над “Витязем”

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 29 січня. УНН. У заключному матчі 33 туру ХК “Кременчук” на виїзді обіграв харківський “Витязь”. Про це УНН-Центр повідомили в прес-службі ХК “Кременчук”.

Так, ХК “Кременчук” здобув десяту поспіль перемогу в УХЛ і продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи за особистими зустрічами “Донбас”.

Рахунок гри — “Витязь” -“Кременчук” — 3:5 (0:4; 1:0; 2:1)

Додамо, що наступний матч ХК “Кременчук” зіграє 2 лютого на виїзді проти київського “Дженералз”. Початок поєдинку анонсовано на 18:45.

Як повідомляв УНН, ХК "Кременчук" розгромив "Донбас" у матчі лідерів УХЛ.

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