ХК "Донбасс" уволил главного наставника А.Степанищева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По обоюдному согласию хоккейный клуб "Донбасс" расторг контракты с тренерским штабом команды во главе которого был Анатолий Степанищев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу действующего чемпиона Украины.
Кроме прекращении сотрудничества с главным наставником, клуб также покинули помощники А.Степанищева - Евгений Бруль и Андрей Срюбко.
Исполняющим обязанности главного тренера "Донбасса" назначен спортивный директор Сергей Витер, который работает в системе клуба с 2010 года.
Стоит отметить, что С.Витер защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
Напомним, что в последнем туре УХЛ "Донбасс" уступил "Кривбасса" 2: 3 и на три очка отстал от лидера чемпионата "Кременчуга".