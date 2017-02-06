ХК "Донбас" звільнив головного наставника А.Степанищева
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За обопільною згодою хокейний клуб “Донбас” розірвав контракти з тренерським штабом команди на чолі якого був Анатолій Степанищев, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу чинного чемпіона України.
Окрім припинення співпраці із головним наставником, клуб також покинули помічники А.Степанищева — Євгеній Бруль і Андрій Срюбко.
Виконуючим обов’язки головного тренера “Донбасу” призначений спортивний директор Сергій Вітер, який працює в системі клубу з 2010 року.
Варто відзначити, що С.Вітер захищав кольори донецької команди в період своєї хокейної кар’єри.
Нагадаємо, що в останньому турі УХЛ “Донбас” поступився “Кривбасу” 2:3 та на три очки відстав від лідера чемпіонату “Кременчука”.