ХК "Донбасс" завоевал десятую победу в УХЛ

За победителей отличился дважды Роман Благой и еще однажды Всеволод Толстушко. Шайбы кременчужан записали на себя Дмитрий Черный и Сергей Кузьмик.

Стоит отметить, что 30 октября тур продолжится встречей Кривом Роге между местным "Кривбассом" и "Витязем" из Харькова.

Вашему вниманию положение в турнирной таблице: