ХК "Донбасс" завоевал десятую победу в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В центральном матче 15-го тура Украинской хоккейной лиги игроки "Донбасса" в родных стенах по итогам овертайма с разницей в одну шайбу взяли верх над ХК "Кременчуг" - 3: 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
За победителей отличился дважды Роман Благой и еще однажды Всеволод Толстушко. Шайбы кременчужан записали на себя Дмитрий Черный и Сергей Кузьмик.
Стоит отметить, что 30 октября тур продолжится встречей Кривом Роге между местным "Кривбассом" и "Витязем" из Харькова.
Вашему вниманию положение в турнирной таблице:
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- 1 место - "Донбасс" 30 очков (13 сыгранных игр)
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- 2 - "Кременчуг" 30 (15)
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- 3 - "Кривбасс" 28 (13)
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- 4 - "Дженералз" 23 (13)
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- 5 - "Белый Барс" 6 (14)
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- 6 - "Витязь" 3 (12).
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