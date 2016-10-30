ХК"Донбас" завоював десяту перемогу в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У центральному матчі 15-го туру Української хокейної ліги гравці “Донбасу” в рідних стінах за підсумком овертайму з різницею в одну шайбу взяли верх над ХК “Кременчук” — 3:2. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.
За переможців відзначився двічі Роман Благой і ще одного разу Всеволод Толстушко. Шайби кременчужан записали на себе Дмитро Чорний і Сергій Кузьмик.
Варто відзначити, що 30 жовтня тур продовжиться зустріччю у Кривому Розі між тамтешнім “Кривбасом” та “Витязем” з Харкова.
До вашої уваги становище у турнірній таблиці:
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- 1 місце — “Донбас” 30 очок (13 зіграних ігор)
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- 2 — “Кременчук” 30 (15)
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- 3 — “Кривбас” 28 (13)
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- 4 — “Дженералз” 23 (13)
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- 5 — “Білий Барс” 6 (14)
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- 6 — “Витязь” 3 (12).
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