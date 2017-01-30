ХК "Донбасс" завоевал 25 победу в сезоне УХЛ

КИЕВ. 30 января. УНН. В матче 33-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" одержал свою 25 победу во внутреннем чемпионате нынешнего сезона. Соперником действующего чемпиона Украины стали гости из Белой Церкви - "Белый Барс", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.